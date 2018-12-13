Калуга, 13 декабря, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В Калужском государственном университете 12 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию системы дополнительного образования. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, на встрече собрались педагоги, ветераны, депутаты городского парламента и представители органов власти. Для гостей мероприятия творческими коллективами был организован праздничный концерт.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили 100-летие системы дополнительного образования

История дополнительного образования в России началась в 1918 году, когда в Москве было создано первое государственное внешкольное учреждение «Станция юных любителей природы». И вот уже на протяжении века дополнительное образование пользуется спросом и продолжает развиваться, открываются новые учреждения и направления деятельности. Наглядное подтверждение тому — открытие в Калуге детского технопарка «Кванториум».

С праздником педагогов дополнительного образования поздравил глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов. Глава города отметил, что в Калуге всегда особое внимание уделяли развитию системы дополнительного образования: «В 2015 году по инициативе депутатов Городской думы была разработана программа по ремонту дошкольных учреждений. В рамках этой программы был проведен ремонт и реконструкция помещений центра дополнительного образования «Созвездие». Также были выделены средства на проектирование детского технопарка «Кванториум».

За успехи в работе глава Калуги вручил педагогам почетные грамоты и благодарственные письма.

Перед педагогами дополнительного образования стоят непростые цели: занять детей полезным делом, заинтересовать и помочь найти занятие по душе, а также дать выход лишней энергии.

Преподаватель центра развития детей и юношества «Созвездие» Илья Уваров работает в сфере дополнительного образования около 10 лет и считает, что самое главное, когда занятия детям приносят им радость, это значит, что им интересно. Ну, а первоочередная задача для педагога — помочь ребятам самореализоваться.