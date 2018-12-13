Лондон, 13 декабря, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «борется день и ночь» для достижения соглашения по Brexit, заявил 13 декабря министр по делам Brexit Стивен Баркли, сообщает британское агентство Reuters.

Словно белка в колесе

По его словам, Мэй намерена добиться прогресса в разрешении вопроса границы с Северной Ирландией.

«Обе стороны воспринимают этот вопрос в качестве временного затруднения», — подчеркнул он.

Напомним, между Ирландией и Северной Ирландией не существует строгого пограничного контроля, поскольку обе страны входят в состав ЕС, поэтому после Brexit создастся непростая таможенная ситуация. В Брюсселе предлагают Лондону оставить Северную Ирландию в едином экономическом пространстве с Ирландией, благодаря чему можно будет избежать введения полноценного пограничного контроля.

Противники подобного развития событий указывают на то, что такой шаг будет, по сути, означать отделение Северной Ирландии от остальной территории королевства.