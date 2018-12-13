Воронеж, 13 декабря, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Воронеж» не отправляет и не принимает рейсы из-за сильного тумана 13 декабря, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию аэропорта.

obinho° Туман в аэропорту

Если в первой половине дня отправка рейсов из Воронежа осуществлялась лишь с незначительными задержками, то к середине дня несколько рейсов отменили, а несколько — отложили.

«В данный момент (на 13:30) воздушных судов на лётном поле нет, все улетели пока позволяли погодные условия. Сейчас аэропорт не принимает самолёты, поэтому они ожидают вылета в Воронеж в пунктах отправления. Синоптики прогнозируют временное улучшение погоды лишь к вечеру», — сообщили в аэропорту.

Два рейса на Москву в настоящее время задержаны, еще три, также в московские аэропорты, — задержаны до вечера. Такая же ситуация и с приемом рейсов: два московских самолета отменены, прилет еще двух отложен на несколько часов.

Отметим, что 6 и 7 декабря рейсы из Москвы в Воронеж и обратно также задерживались из-за сильного снегопада.