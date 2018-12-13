Парламент Грузии утвердил бюджет на 2019 год
Тбилиси, 13 декабря, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Парламент Грузии на пленарном заседании 13 декабря утвердил проект бюджета на 2019 год. Законопроект был принят 91 голосом против 9.
Голосование планировалось еще на пленарном заседании 12 декабря, но из-за отсутствия кворума не состоялось. Правящая партия заслужила упреки со стороны оппозиции. Председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе отметил, что хотя бы в вопросе утверждения главного финансового документа страны парламентскому большинству следовало проявить больше ответственности и явиться на пленарное заседание.
На заседании 13 декабря законопроект депутатам представил министр финансов Иванэ Мачавариани. По его информации, прирост ВВП в будущем году планируется на уровне 4,5%, и при определении этого показателя авторы законопроекта руководствовались прогнозами ведущих международных финансовых институтов, прежде всего МВФ и Всемирного банка. Согласно бюджету, дефлятор ВВП в 2019 году составит 3,5%, а показатель инфляции — 3%.
Доходы госбюджета Грузии в будущем году планируются в пределах 12,6 млрд лари, в том числе налоговые доходы — до 9,6 млрд лари. Бюджетные выплаты определены в размере 13,1 млрд лари.