Москва, 13 декабря, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Законопроект о страховании журналистов, работающих в «горячих точках», комитет по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря. Законопроект был доработан ко второму чтению.

Цитата из к/ф «Дайте жалобную книгу». реж Эльдар Рязанов. 1965. СССР Журналист

Уточняется положение законопроекта, определяющее особые условия выполнения поручения редакции, рассказал автор поправок вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Под ними подразумевается профессиональная деятельность на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных согласно законодательству Российской Федерации, в иностранном государстве, определенном Правительством Российской Федерации, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта», — уточнил Толстой.

Кроме того, редакция должна будет получить письменное согласие своего сотрудника на выполнение задания в особых условиях, оплатить инструктаж по мерам безопасности, а в случае работы за пределами РФ обеспечить получение удостоверения или документа, подтверждающего профессиональный статус журналиста.

Одновременно вводится понятие компенсационных выплат. Согласно предлагаемым изменениям, в случае гибели сотрудника редакции размер выплаты должен составить не менее 2 млн рублей. Указывается, что выплата производится в равных долях супругу (супруге) сотрудника, его несовершеннолетним детям в возрасте до 23 лет, обучающимся на очной форме обучения, а также родителям, находящимся на иждивении.

В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90%, выплаты составят не менее 1 млн рублей. В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90%, — не менее 100 тыс. рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

В случае возникновения расходов на оказание сотруднику редакции медицинской помощи в экстренной или неотложной форме в иностранном государстве предполагается компенсация понесенных расходов, но не более 2 млн рублей, в случае возникновения расходов на возвращение в Российскую Федерацию сотрудника редакции, неспособного передвигаться самостоятельно, — в размере понесенных расходов, но не более 1 млн рублей. В случае возникновения расходов на возвращение в РФ тела (останков) сотрудника редакции, — в размере понесенных расходов, но не более 1 млн рублей.

«Указанные компенсации выплачиваются независимо от выплат, предусмотренных законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Компенсация должна быть выплачена редакцией в течение 30 дней с даты представления необходимых документов», — подчеркнул Толстой.

По словам депутата, альтернативой компенсационным выплатам может стать заключенный редакцией договор добровольного страхования сотрудника, но страховые суммы по договору не должны быть меньше сумм соответствующих компенсационных выплат.