Сочи, Краснодарский край, 13 декабря, 2018, 14:42 — ИА Регнум. В Сочи следователи предъявили обвинение в халатности инженеру МУП «Водосток» по делу о гибели семилетнего мальчика в ливневке, сообщает 13 декабря пресс-служба главного следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, оценка исправности технического состояния ливневой канализации на данном участке в период с августа 2017 по август 2018 года не производилась. Кроме того, сотрудники «Водостока» не увидели нарушений в отсутствии ограждения и решетки, поскольку выезд на место для осмотра конструкций и сооружений не производился.

Отмечается, что ненадлежащее исполнение обвиняемым своих должностных обязанностей и привело к трагедии. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Напомним, трагедия произошла в начале августа. Семилетний мальчик, отдыхавший с родными в Сочи, упал в ливневую канаву. Его бабушка прыгнула в воду, попыталась спасти ребенка, но его течением унесло в море. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море.

Прокуратура выяснила, что конструкция ливневки была незаконно изменена. В итоге обвинение было предъявлено также хозяину гостиницы, он свою вину признал.