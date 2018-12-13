Ярославль, 13 декабря, 2018, 14:31 — ИА Регнум. 13 декабря Владимир Путин прибыл в Ярославль на форум «ПроеКТОриЯ». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Владимир Путин

Президент проведет большой открытый урок «Направление прорыва», который будет транслироваться из Ярославля на всю страну. Трансляция началась на сайте форума и в социальной сети «Вконтакте».

Урок начала телеведущая Яна Чурикова, Владимир Путин уже вышел на сцену.

Справка: Форум профессиональной навигации впервые прошёл в 2013 году в Ярославле, куда приехали мотивированные школьники и их педагоги из всех регионов России. В 2018 году мероприятие проходит в шестой раз. Каждый участник форума ищет ответ на вопрос «кто я»? Основные особенности Форума: — Решение актуальных практических задач;— Возможность попробовать свои силы в разных индустриях;— Опыт командной работы;— Взаимодействие в мультипредметной среде;— Мастер-классы от представителей «живого» бизнеса;— Лекции от ведущих учёных и практиков. Форум — не только площадка, которая позволяет связать школьников с их будущими работодателями. Это еще и интернет-портал, на котором собраны самые современные цифровые инструменты профориентации. Они дают равный доступ к поиску своей профессиональной траектории и ребятам из больших городов, и школьникам из глубинки. Форум на протяжении шести лет остаётся признанной площадкой для консолидации самого интересного опыта и обкатки новых подходов в профориентации, которые тиражируются затем на всю страну.