Владимир Путин прибыл на форум «ПроеКТОриЯ»
Ярославль, 13 декабря, 2018, 14:31 — ИА Регнум. 13 декабря Владимир Путин прибыл в Ярославль на форум «ПроеКТОриЯ». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Президент проведет большой открытый урок «Направление прорыва», который будет транслироваться из Ярославля на всю страну. Трансляция началась на сайте форума и в социальной сети «Вконтакте».
Урок начала телеведущая Яна Чурикова, Владимир Путин уже вышел на сцену.
Справка: Форум профессиональной навигации впервые прошёл в 2013 году в Ярославле, куда приехали мотивированные школьники и их педагоги из всех регионов России. В 2018 году мероприятие проходит в шестой раз. Каждый участник форума ищет ответ на вопрос «кто я»? Основные особенности Форума: — Решение актуальных практических задач;— Возможность попробовать свои силы в разных индустриях;— Опыт командной работы;— Взаимодействие в мультипредметной среде;— Мастер-классы от представителей «живого» бизнеса;— Лекции от ведущих учёных и практиков. Форум — не только площадка, которая позволяет связать школьников с их будущими работодателями. Это еще и интернет-портал, на котором собраны самые современные цифровые инструменты профориентации. Они дают равный доступ к поиску своей профессиональной траектории и ребятам из больших городов, и школьникам из глубинки. Форум на протяжении шести лет остаётся признанной площадкой для консолидации самого интересного опыта и обкатки новых подходов в профориентации, которые тиражируются затем на всю страну.