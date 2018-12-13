Душанбе, 13 декабря, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Власти Таджикистана опровергли информацию о том, что в стране запретили показывать фильм «Богемская рапсодия» режиссёра Брайана Сингера. Об этом 13 декабря сообщил «Интерфакс».

Фредди Меркьюри

Представитель государственной студии «Таджикфильм» сообщил журналистам, что в организацию пока что не поступали заявки по поводу проката картины в стране. Также он добавил, что в связи с этим никаких рекомендаций по «Богемской рапсодии» консультативный совет студии не давал.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Таджикистане «Богемскую рапсодию» запретили к показу. В качестве причины называлось наличие в фильме «провокационных сцен». В центре повествования картины находятся коллектив британской группы Queen и его лидер Фредди Меркьюри, ушедший из жизни в 1991 году.