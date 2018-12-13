Санкт-Петербург, 13 декабря, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Осужденный за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой Юрий Колчин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Как сообщает ТАСС, рассмотрение просьбы Колчина назначено на 25 декабря текущего года.

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Колчин был осужден на 20 лет лишения свободы, срок его заключения Колчина истекает в 2022 году. По отбытии двух третей срока он имеет право ходатайствовать об УДО.

Ходатайство будет рассматривать суд в Брянской области, где находится колония строго режима № 4, в которой содержится Колчин. В 2016 году Колчин уже просил об УДО, но тогда ему было отказано.

Уже в колонии он назвал заказчиком убийства Старовойтовой экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко. В свою очередь, Глущенко дал показания в «заказе» Старовойтовой на Владимира Барсукова (Кумарина), который отбывает длительный срок за покушение на убийство и другие преступления. Кумарин назывался в СМИ в качестве лидера «тамбовского» преступного сообщества.

По версии следствия и суда, убийство Старовойтовой совершили члены «тамбовской» преступной группировки Олег Федосов и Виталий Акиншин, нанятые Юрием Колчиным. Акиншин приговорен 23,5 годам заключения в колонии строго режима, Федосов не найден.

Депутата Госдумы, председателя партии «Демократическая Россия» Галину Старовойтову застрелили из автомата в подъезде ее дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге 20 ноября 1998 года. Во время покушения тяжелое ранение получил помощник депутата Руслан Линьков.