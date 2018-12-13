Москва, 13 декабря, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Скорее всего, Центробанк РФ 14 декабря оставит ключевую процентную ставку без изменения, на уровне 7,5%. Регулятор будет до последнего оттягивать момент повышения ключевой процентной ставки, чтобы не оказывать негативного влияния на бизнес и российскую экономику в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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«Хотя оснований для повышения у регулятора появляется больше и больше, а именно ускоряющаяся инфляция. По последним данным, она выросла до 3,8% в годовом выражении. Однако рост оказался на 0,1% меньше, чем ожидали экономисты. Также потенциальные санкции со стороны США, которые будут рассматриваться в 2019 году и, конечно, восстановление покупок валюты в пользу Минфина РФ», — пояснил эксперт.

Также, помимо внутренних факторов, ЦБ РФ мониторит внешнюю конъюнктуру, а именно следит за монетарной политикой США, чтобы доходность в РФ оставалась привлекательной и не было значительного оттока капитала из страны. При этом в Штатах пока сохраняется жесткий настрой на повышение ставки по федеральным фондам. На следующей неделе она может быть повышена до 2,75%.

«Центробанк РФ, скорее всего, будет повышать ставку уже в наступающем 2019 году. Тем более, если начнется новое движение США в сторону ужесточения санкций в отношении России и ослабление рубля на этом фоне», — полагает эксперт.

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