Калуга, 13 декабря, 2018, 10:23 — ИА Регнум. В Государственной думе РФ прошёл круглый стол «Развитие цифровой экономики и строительство «Умных городов»: практики решения и международный опыт». Организаторами мероприятия выступили Международная ассамблея столиц и крупных городов и Общероссийский конгресс муниципальных образований.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

В работе круглого стола приняли участие члены Совета Федерации, руководители профильных комитетов Государственной думы РФ, заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, главы городов, представители исполнительного комитета СНГ, представители муниципального сообщества, научных и экспертных организаций.

Участвовал в работе круглого стола и председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Экспертами были представлены доклады, посвящённые развитию цифровой экономики, созданию необходимой нормативно-правовой базы, повышению эффективности муниципального управления.

Рассматривались современные технологии управления городами, а также практики реализации программы «Умный город» с учетом специфики муниципальных образований.

Были затронуты вопросы создания комфортной городской среды, взаимодействия власти, бизнеса и науки. Участникам круглого стола была представлена презентация лучших городских практик с использованием государственно-частного партнерства.