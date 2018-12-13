Москва, 13 декабря, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией должны учитывать всю дипломатическую переписку, включая требование о выводе из Японии американских войск. Об этом заявила 13 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она отметила, что в рамках переговорного процесса будет обсуждаться весь комплекс вопросов, включая вопросы безопасности. Нужно принять во внимание всю имеющуюся переписку сторон, включая записки правительства СССР, датированные 27 января и 24 февраля 1960 года.

Захарова добавила, что сроки проведения консультаций между заместителями министров иностранных дел обеих стран пока не определены. Москва и Токио продолжают согласовывать вопросы, относящиеся к началу диалога по заключению мирного соглашения в обновленном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глдава МИД России Сергей Лавров заявил, что до начала переговоров о мирном договоре Япония должна признать итоги Второй мировой войны.