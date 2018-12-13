Киев, 13 декабря, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко не ожидает дипломатических прорывов от визита президента Украины Петра Порошенко в Брюссель. Соответствующее заявление Гриценко сделал 13 декабря в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя визит главы украинского государства в Бельгию.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

При этом он назвал запланированную встречу Порошенко с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом «рутинной».

"Пребывая в Брюсселе президенту Украины было бы неприродно не встретиться с генеральным секретарем. Но сотрудничество с Альянсом происходило при всех президентах. Оно будет продолжено и следующим президентом. Но рассчитывать, что в ходе этой встречи будет обсуждаться будет что-то эпохальное, прорывное, не приходится», — сказал Грищенко.

Он считает, если Киеву удастся продлить санкции ЕС в отношении России, это будет серьезным достижением украинской дипломатии.

«Уже будет серьезным, позитивным результатом продолжение санкций как таковых, поскольку каждый раз это требует дополнительных усилий, чтобы нейтрализовать усилия тех стран, которые пытаются как минимум смягчить санкции. На данный момент санкции будут однозначно продолжены. Если будут приняты дополнительные, то они будут больше символическими, чтобы продемонстрировать, что ЕС обращает внимание на любые обострения и нарушения… Могут быть санкции относительно небольшого списка лиц или подтверждение ранее принятых санкций относительно определенных персон», — подытожил Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что летит в Брюссель чтобы убедить ЕС продлить санкции против России и ввести новый"азовский пакет» санкций за инцидент в Черном море.

«Мы должны убедиться в том, что будет рассмотрен и принят во внимание азовский пакет, как вчера сделали США в своей резолюции Конгресса. Есть четкая позиция США по ответственности Российской Федерации относительно определения этого как акта агрессии против Украины и как попытка оккупации Азовского моря и Керченского пролива», — сказал Порошенко.