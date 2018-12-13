Туркестан, Казахстан, 13 декабря, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Турецкая компания Biotrend energy планирует построить в казахстанском городе Туркестане завод по выработке электроэнергии из отходов хлопка, сообщили 13 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

Владимир Кайдалов. Мы вырастили богатый урожай хлопка! 1950

13 декабря первый заместитель акима (главы) Туркестанской области Кайрат Нукенов встретился с группой предпринимателей из Турции. Зам. акима рассказал бизнесменам о развитии региона и новых инвестиционных возможностях.

По данным турецких инвесторов, с 1 га хлопчатника остается около 3 тонн отходов хлопка, которые могут использоваться в производстве электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шардаринском районе Туркестанской области Казахстана планируют построить два хлопкоперерабатывающих завода общей стоимостью 6,365 млрд тенге ($16,9 млн по курсу на 14 ноября).