Екатеринбург, 13 декабря, 2018, 13:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге назначен новый начальник городского управления здравоохранения. Им стал Денис Давыдов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

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Решение о назначении принял глава города Александр Высокинский. О новом руководителе известно, что он является врачом-хирургом-онкомаммологом высшей категории и доцентом кафедры онкологии и медицинской радиологии медицинского университета. Кроме того, он состоит в обществе онкологов-химиотерапевтов RUSSCO.

Ранее во главе горздрава был Александр Дорнбуш. По решению Высокинского он отправлен в отставку.