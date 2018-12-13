Лос-Анджелес, США, 13 декабря, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Кристиан Бэйл в интервью журналистам рассказал, что когда в 2011 году он встретил Дональда Трампа, тот разговаривал с ним так, как будто он Брюс Уэйн. Об этом 12 декабря сообщило издание Mashable.

Цитата из к/ф «Темный рыцарь» реж Кристофер Нолан. 2008. США, Великобритания Кристиан Бэйл в роли Брюса Уэйна

Актер пояснил, что их встреча произошла во время съемок фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», которые проходили в Трамп-тауэр. Действующий президент США тогда пригласил Бэйла в свой офис.

По словам актера, Трамп говорил с ним так, как будто бы общался с Брюсом Уэйном. Бэйл тогда решил подыграть миллиардеру и сказал, что этот опыт был довольно интересным. «В то время я понятия не имел, что он подумает о том, чтобы баллотироваться на пост президента», — добавил Бэйл.

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Напомним, 25 декабря 2018 года в США пройдет премьера фильма «Власть», в котором Кристиан Бэйл исполнил роль бывшего министра обороны США Дика Чейни. Для этого ему пришлось серьезно набрать вес, уже не в первый раз трансформировав подобным образом свое тело для съемок.