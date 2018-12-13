Москва, 13 декабря, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Проект «Северный поток — 2» выгоден всем, кроме Трампа, Украины, Польши и Прибалтики. Но стоит обратить внимание и на другой момент. Рубль на валютных торгах сегодня, 13 декабря, вообще никак не отреагировал на новость о вердикте Европарламента по «Северному потоку — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Так в чём же дело, почему рынок проявляет такое вызывающее неуважение к «эпохальному» решению европарламентариев?

Gazprom.ru «Северный поток —2»

Похоже, валютные рынки на новость никак не отреагировали отнюдь не по странному недосмотру. Европарламент является административно-бюрократическим органом Евросоюза. В документе сказано, что российский газопровод представляет «угрозу для безопасности стран ЕС», но ни слова не сказано о том, каким образом и будут ли компенсированы убытки европейских энергокомпаний в этой связи.

«Как известно, пять европейских энергетических компаний — Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall — успели предоставить финансирование проекту Nord Stream 2, порядка 5 млрд евро. Кроме того, статус военного положения на Украине, которое ввёл Пётр Порошенко после инцидента с судами в Керченском проливе, указывает на высокую вероятность приостановки прокачки энергоресурсов через украинскую ГТС до его отмены», — пояснил эксперт.

По его мнению, рынок понял, что Европарламент при помощи своих традиционно ангажированных участников, вообще не имеющих никаких интересов в этом проекте, по сути, проголосовал за частичное прекращение поставок газа в Европу, и всем понятно, что это голосование так и останется в виде бумажного протокола и не более того.

«Главный минус для Европы — в факте самой постановки этого вопроса на подобное широкое голосование, результаты которого, помимо всего прочего, продемонстрировали отсутствие единства и взаимопонимания между странами Евросоюза и их склонность давать политические оценки всем событиям и явлениям. Нужны ли Европе подобные голосования и каков их практический смысл — решать не нам», — высказал свое мнение Рожанковский.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток — 2». В резолюции Европарламента сказано, что газопровод «Северный поток — 2» якобы является политическим проектом и представляет угрозу для евросоюзной безопасности.

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