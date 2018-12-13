Сан-Франциско, США, 13 декабря, 2018, 13:43 — ИА Регнум. В популярной мобильной игре Pokemon GO появился режим PvP (пользователь против пользователя). Изначально нововведение было доступно только для геймеров 40-го уровня, однако разработчики оперативно снизили порог вхождения для нового режима, сообщает The Verge.

Eduardo Woo Игра Pokemon Go

Благодаря новому режиму, игроки впервые смогут сражаться между собой. Ранее соревновательные режимы игры не содержали прямой онлайн-конфронтации двух геймеров. Анонс нового режима произошёл в официальном Twitter-аккаунте игры, где разработчики сообщили официальных хэштег обновления #GOBattle и условие участия в нём — 40 уровень персонажа.

https://twitter.com/PokemonGoApp/status/1073044561285537792

Однако, всего через несколько часов разработчики снизили необходимый уровень до десяти. Для того, чтобы начать сражение с другим игроком, необходимо находиться с ним в территориальной близости. Также можно дистанционно сражаться со своими друзьями, однако для этого нужно находиться с ними в статусе Best или Ultra Friends. Победы в боях с другими игроками приносят специальные внутриигровые награды, одна из которых позволит эволюционировать покемонов первого и второго поколения в четвёртое.

Напомним, что осенью стало известно об одном из самых необычных игроков в Pokemon GO. Пожилой тайванец Чен Саньян получил прозвище «дедушка — охотник на покемонов». Для игры в мобильное приложение мужчина использует велосипед и 15 смартфоном. Таким образом у него получается преодолевать большие расстояния и ловить максимальное количество покемонов. Тайванец сообщил, что хранит зарядное устройство для всех телефонов в багажнике велосипеда.