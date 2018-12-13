Калуга, 13 декабря, 2018, 10:13 — ИА Регнум. В Калуге 12 декабря состоялось очередное заседание Городской думы. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил коллег с 25-летием Конституции Российской Федерации и пожелал дальнейших успехов в труде на благо города, сообщает пресс-служба Городской думы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 12.12.18

Также Александр Иванов сообщил о том, что Калуга заняла третье место на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления».

Глава городского самоуправления Александр Иванов передал диплом конкурса городскому голове Дмитрию Разумовскому. Градоначальник сообщил, что полученная за третье место премия в размере 1,5 миллионов рублей будет использована на приобретение автомобиля для нужд территориальных общин города.

Затем депутаты утвердили бюджет Калуги на 2019 год. Доходы городской казны в 2019 году запланированы в объёме 11 миллиардов 269,9 миллионов рублей. Расходы составят 11 миллиардов 519,9 млн рублей. Бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, на финансирование социально-культурной сферы планируется направить 65,2% расходов.

На реализацию программы «Развитие образования» будет выделено 4 миллиарда 426 миллионов рублей. 7,3 млн рублей будет направлено на проведение ремонтных работ в детских садах, 2 миллиона рублей — на укрепление материально-техниче ской базы дошкольных учреждений. 10 миллионов рублей будет выделено на обеспечение софинансирования приобретения здания дошкольного учреждения (яслей) в микрорайоне Северный. Планируется открытие 4 групп на 120 мест. 13,2 млн рублей будет направлено в виде бюджетных инвестиций на строительство дошкольного учреждения, 900 тысяч рублей — на благоустройство территории детского сада № 44 «Анютины глазки». На проведение текущего ремонта зданий и помещений школ и благоустройство пришкольных территорий будет направлено 85,9 млн рублей. На укрепление материально-технической базы общеобразовательных школ выделяется 5,4 млн рублей, на обеспечение безопасности организацию охраны — 42,6 млн рублей. На организацию питания учащихся будет выделено 76 миллионов рублей. В 2019 году планируется приобретение здания новой школы на 1000 мест на улице 65 лет Победы. На эти цели будет выделено 501,7 млн рублей, в том числе 455,5 млн рублей из областного бюджета.

На социальную поддержку граждан из городского бюджета выделяется 237,8 млн. рублей, из федерального и областного бюджетов — 1 миллиард 782 миллиона рублей. Объем финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы «Семья и дети» составит 148,8 млн рублей. На реализацию программы «Развитие культуры и искусства» будет выделено 516,8 млн рублей. На программу «Развитие физической культуры и спорта» выделяется 262,5 млн рублей. 6,5 млн рублей будет направлено на ремонт здания спортивной школы «Персей».

На предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства будет выделено 7,7 млн рублей.

46,3 млн рублей будет выделено на реализацию программы «Информационное общество».

1 миллиард 700 миллионов рублей будет выделено на совершенствование и развитие дорожной сети. В том числе — на выполнение работ по уборке проезжей части дорог и тротуаров, устранение гололеда, вывоз снега, замену и покраску урн, проведение ямочного ремонта дорожного полотна, ремонт элементов ограждений и лестничных сходов, содержание искусственных сооружений и ливневой канализации планируется направить 444,5 млн. рублей

На ремонт тротуаров и автомобильных дорог будет выделено 45 миллионов рублей. Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируются бюджетные ассигнования на ремонт дорог в сумме 498,3 млн рублей.

Отремонтированы будут 27 дорог протяжённостью 46 километров, планируется ремонт улиц Ленина, Тульской, Рылеева, Пушкина, Баженова, Марата, Баррикад и ряда других.

Приоритет будет отдан улицам центральной части города, улицм, по которым проходят маршруты школьных автобусов, а также тем улицам, по которым поступило больше всего нареканий от калужан.

На реконструкцию и строительство дорог в 2019 году будет выделено 688 миллионов рублей.

В течение 2019−21 года планируется строительство кольцевой развязки по улице Сиреневый бульвар с примыканием к автомобильной дороге «Правый берег — Шопино», реконструкция автодороги п. Северный — Окружная, проектирование и строительство улично-дорожных сетей города Калуги, в том числе к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей, реконструкция моста через реку Яченка в районе деревни Белая, реконструкция автодороги «Правый берег — Шопино», строительство подъездной дороги к гражданскому клад бищу в районе деревни Марьино, строительство улично-дорожной сети в квартале «Веснушки», строительство автомобильной дороги улицы Дальняя, строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе до улицы Новая, строительство автомобильной дороги по улице Петра Семенова, реконструкция дорог по улицам Димитрова и Ромодановские дворики, строительство пешеходного перехода через железнодорожную станцию Тихонова Пустынь и моста через реку Лихунка, реконструкция участка Грабцевского шоссе.

На приобретение специализированной техники для МБУ «СМЭУ» планируется направить 24 миллиона рублей.

На благоустройство территории города выделяется 285 миллионов рублей. Будут выполнены работы по обрезке деревьев, посадке цветов и кустарников, текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест захоронений, содержанию и развитию системы наружного освещения. Также запланированы работы по устройству и содержанию детских игровых площадок, содержанию гидротехнических сооружений, оказанию услуг по вывозу, транспортировке и захоронению коммунальных отходов.

На реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды» планируются бюджетные ассигнования в сумме 72,2 млн рублей. В 2019 году проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий плаируется с привлечением средств областного бюджета в сумме 52,2 млн рублей. Бюджетные инвестиции на благоустройство территории Березуйского оврага и благоустройство территории Яченского водохранилища за счет средств бюджета Калуги в 2019 году составят 13 миллионов рублей. На реализацию программы «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» будет выделено 5 миллионов рублей. На повышение безопасности дорожного движения будет направлено 55 миллионов рублей. 19 миллионов рублей выделяется организацию отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости детей и подростков в период летних каникул.

«Сегодня был принят главный финансовый документ города, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — этому предшествовала большая совместная работа Городской думы и Городской управы, на все вопросы депутатов были даны исчерпывающие разъяснения. За последние десять лет бюджет увеличился в 11 раз, если в 2011 году расходы городского бюджета составляли порядка миллиарда рублей, то в 2019 году расходная часть городской казны превышает 11 миллиардов рублей, это говорит об устойчивом развитии Калуги. Бюджет сохраняет социальную направленность, значительный акцент сделан на развитие образования, социальную поддержку населения, развитие транспортной инфраструктуры города и создание комфортной городской среды».

На заседании были приняты решения об утверждении базовой арендной ставки, внесены изменения в постановление «О местных налогах, действующих на территории Калуги» и согласованы сделки муниципального предприятию «Управление калужского троллейбуса».

В ходе часа контроля был заслушан отчёт о результатах работы по подготовке комплексной программы развития МУП «Калугатеплосеть».

В настоящее время износ основных фондов предприятия и тепловых сетей составляет 66% и 52% соответственно.

Высокой остаётся креиторская задолженность Теплосети, кроме того, к 2021 году ряд калужских заводов планирует вывести из эксплуатации ведомственные котельные. Программой развития МУП «Калугатеплосеть» предусмотрены меры по снижению долговой и кредитной нагрузки, активизации претензионной работы и внедрению дифференцированных тарифов для юридических лиц.

Также планируется масштабная работа по модернизации оборудования и развитию системы теплоснабжения города. С 2019 по 2023 годы планируется модернизация 19 котельных, для чего потребуется более 260 миллионов рублей. Модернизация позволит предприятию ежегодно экономить порядка 90 миллионов рублей. Для замены заводских котельных потребуется инвестиции в размере более 500 миллионов рублей.

Кроме того, в течении пяти лет потребуется заменить 176 километров ветхих теплосетей, что также потребует значительных вложений.

«Программа предлагает пути решения наиболее острых проблем, но в ней не указаны конкретные сроки и источники финансирования», — отметил депутат Юрий Титков.

Городской голова Дмитрий Разумовский сообщил народным избранникам, что работа над программой, в том числе определение источников и объёмов финансирования, будет продолжена с участием депутатского корпуса, после чего программа будет вынесена на рассмотрение правительства Калужской области.