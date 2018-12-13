Владивосток, 13 декабря, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Хирурги медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали применять высокотехнологичные радикальные методы лечения рака репродуктивных органов у женщин с ожирением, сообщает 13 декабря пресс-служба вуза.

(сс) Piron Guillaume Хирурги

В университете пояснили, что большой вес пациента ранее являлся противопоказанием к сложным операциям в гинекологии — например, удалению лимфатических узлов малого таза через малые проколы. Поэтому хирургические вмешательства проводились только открытым доступом, что приводило к долгому восстановительному периоду. Сейчас же хирурги освоили малоинвазивное хирургическое лечение.

«При лапароскопической гистерэктомии в передней брюшной стенке пациента делается лишь четыре прокола, а все дальнейшие манипуляции происходят внутри организма», — сообщила заведующая центом здоровья женщин медицинского центра ДВФУ Юлия Краснопеева.

По её словам, указанная методика сокращает срок госпитализации пациента с двух недель до пяти дней. В ряде случаев радикальная операция, при которой удаляются все пораженные органы и лимфатические узлы, помогает избежать лучевой терапии в будущем.

Статистика обращений в центр гинекологии университетской клиники показывает, что более 45% пациентов — это женщины старше 40 лет с высоким индексом массы тела. По данным научной литературы, у женщин с ожирением рак эндометрия встречается в 2,5 раза чаще, а с морбидным (патологическим) ожирением — в 6 раз чаще по сравнению с пациентами с нормальной массой тела.

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