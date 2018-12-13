Великий Новгород, 13 декабря, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Внедрение блокчейн-технологии в отделении гематологии Новгородской областной клинической больницы сэкономило около 12% бюджета программы льготного лекарственного обеспечения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин после получения регионом премии «Цифровые вершины» за проект мониторинга лекарственных препаратов на основе технологии блокчейн.

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По словам губернатора, масштабирование решения на все отделения областной больницы позволит сэкономить в 2019 году 30 млн рублей при начальной стоимости проекта в 4,7 млн рублей.

«Если в прошлом году о блокчейне только говорили, то теперь граждане России могут на собственном опыте почувствовать преимущества по настоящему прорывной технологии. А то, что проект реализован в области здравоохранения, особенно ценно в контексте майского указа президента Российской Федерации Владимира Путина, ставящего одной из целей повышение продолжительности жизни граждан России», — прокомментировал руководитель Центра блокчейн-компетенций Внешэкономбанка Владимир Демин.

В дальнейшем систему планируется тиражировать в других медицинских учреждениях Новгородской области. По мнению программного директора премии «Цифровые вершины» Ларисы Катышевой, у проекта есть потенциал для его расширения и применения на федеральном уровне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области создана Фабрика пилотирования проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Среди них ‑ и система расходования медикаментов на основе технологии блокчейн в Новгородской областной больнице.

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