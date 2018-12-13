Анкара, 13 декабря, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции мобилизовали 14 тыс. бойцов так называемой Свободной армии Сирии в рамках готовящейся операции на севере Сирии, сообщает 13 декабря турецкое издание Yeni Şafak.

Дезире Дио. Чтение газеты в саду. 1890

По данным издания, три дня назад вооруженные силы страны приказали Свободной армии Сирии подготовить 14 тыс. бойцов для участия в операции к востоку от реки Евфрат.

Напомним, ранее, 12 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что операция вооруженных сил страны на севере Сирии против «террористов» из числа курдских вооруженных формирований начнется через «несколько дней».

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