Тамбов, 13 декабря, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Самое «душевное» мероприятие года — рок-фестиваль «Чернозём-2019» пройдёт в Тамбове с 9 по 11 августа. Об этом 13 декабря сообщил оргкомитет, и поклонники уже начали обратный отсчёт.

Павел Ищенко ИА REGNUM «Ария» на «Чернозёме-2018»

В 2019 году «Чернозём» будет юбилейным — сцена рядом с Татарским валом развернётся уже в пятый раз. Несмотря на то, что «Чернозём» начинался как небольшой праздник для тамбовских любителей музыки, за несколько лет он стал одним из главных фестивалей страны, благодаря продуманной организации и инфраструктуре заслужив любовь не только публики, но и требовательных музыкантов.

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В 2018 году за три дня фестиваль посетили около 37 тысяч человек. Юбилейный «Чернозём» обещали провести с большим размахом, однако организаторы пообещали, что безопасность зрителей останется для них приоритетом, поэтому количество билетов на мероприятие будет ограничено.

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В качестве хэдлайнеров на фестивале в разные годы выступали группы «Чиж», «7Б» и «Кукрыниксы», «Ария», «Алиса», «КняZz», «Чайф», «Сплин», «ДДТ», «Кипелов» и «Ленинград». Также на сцену выходили десятки коллективов — от давно завоевавших любовь публики до молодых коллективов. Музыкантов для участия ежегодно отбирают лично организаторы. В 2019 году поклонники просят нарушить одну из традиций фестиваля и пригласить для участия зарубежную группу. Оргкомитет в свою очередь обещает сюрпризы и просит «земляков» набраться терпения.