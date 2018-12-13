Алма-Ата, Казахстан, 13 декабря, 2018, 13:07 — ИА Регнум. В селе Каракемер Енбекшиказахского района Алма-Атинской области Казахстана 11 школьников попали в больницу с подозрением на химическое отравление, сообщает 13 декабря издание Informburo со ссылкой на областное управление здравоохранения.

Shaun Fisher Химические пробирки с растворами

Ученики седьмого класса обратились в амбулаторию с жалобами на тошноту, головную боль, головокружение и спазмы живота. После оказания первой медицинской помощи детей направили в центральную районную больницу.

Всем школьникам стало легче уже на следующий день. В настоящее время школьники выписаны. Директор школы Шара Калыкова сказала, что все ученики проводили опыт с фосфором на уроке химии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября правоохранительные органы Карагандинской области Казахстана возбудили уголовное дело по факту массового отравления донерами (шаурмой) в городе Абае.