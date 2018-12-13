Запорожье, Украина, 13 декабря, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Белоруссия предоставила украинскому коммунальному предприятию «Запорожэлектротранс» 11 автобусов, сообщает 13 декабря «Укринформ».

naeimasgary Салон автобуса

Согласно сообщению, предприятие согласовало ранее с «Укргазбанком» лизинговую программу на покупку 50 автобусов «Минского автомобильного завода» (МАЗ). Первые 11 автобусов уже прибыли в Запорожье, еще восемь придут до конца 2018 года. Остальные прибудут в 2019 году.

Отмечается, что автобусы разработаны специально для работы в городских условиях и уже применяются в Киеве, Кировограде (с 2016 года переименован в Кропивницкий) и Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр).

Напомним, в столице Украины износ автобусов составляет 80%, трамваев — 75%, троллейбусов — 70%. «Киевпастранс» обещает к 2025 году радикально обновить парк общественного транспорта.