Исламабад, 13 декабря, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Власти Пакистана выразили соболезнование Турции в связи с крушение поезда, произошедшего в столице государства городе Анкаре, сообщает 13 декабря Anadolu.

Цитата из х/ф «Человек-невидимка». Реж. Джеймс Уэйл. 1933. США Крушение поезда

«Правительство и народ Пакистана выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и молятся за скорейшее выздоровление пострадавших», — говорится в заявлении пакистанского посольства в Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате крушения поезда в Турции, произошедшего утром 13 декабря, погибли по меньшей мере 9 человек. Причиной трагедии стало столкновение транспортного средства с локомотивом, движущимся по тому же пути.