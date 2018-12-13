Хохфильцен, Австрия, 13 декабря, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион зимних Игр в Сочи 2014 года Антон Шипулин назвал «охотой на ведьм» ситуацию в австрийском Хохфильцене. Об этом спортсмен написал 13 декабря в своем Instagram.

Уильям Пауэлл Фрайт. Суд над ведьмой. 1848

По словам российского биатлониста, у него нет никакого объяснения происходящему.

«Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб», — пишет Шипулин.

https://www.instagram.com/p/BrUma7dgxzC/

Также спортсмен подчеркнул, что он «крайне зол продолжающейся охотой на ведьм», которая подрывает доверие не только к борьбе с допингом, но и к самому спорту в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря австрийские правоохранители допросят членов сборной России по биатлону по вопросам нарушения антидопингового законодательства.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в том случае, если подтвердится политический характер претензий к российским биатлонистам, реакция Москвы «не заставит себя ждать».

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