Москва, 31 декабря, 2018, 11:33 — ИА Регнум. В России приличный подарок для близких и друзей на Новый год варьируется в зависимости от уровня доходов и в среднем составляет от 1500 до 5 тыс. рублей. В эту ценовую категорию з входят парфюмерия, книги, гаджеты и другие товары из списка, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес. Решения», к.э.н. Вячеслав Белобжецкий.

Подарок

«Не стоит также забывать, что эти подарки относительно просто выбрать, поэтому они востребованы. Это беспроигрышный вариант», — считает эксперт.

Как видно список подарков, которые хотят получить жители России на Новый год, довольно традиционный. Но исключение составляют товары, связанные с русскими народными промыслами.

По его мнению, с экономической точки зрения эти подарки достаточно доступны: так называемый баланс между ценой и качеством или значимостью

«Также в качестве подарков люди дарят что-то для дома, автомобиля, работы. Популярными презентами также являются спортивные товары, игрушки», — отметил Белобжецкий.

Читайте также: Стали известны наиболее популярные подарки на Новый год в России