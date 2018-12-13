* ИГ — запрещённая в России организация

Сулеймания, Ирак, 13 декабря, 2018, 12:46 — ИА Регнум. 21 заключенный, большая часть которых является членами террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бежал из одной из тюрем на севере Ирака, сообщает британское агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США После побега

По информации сил безопасности страны, инцидент произошел в тюрьме, распложенной поблизости от курдского города Сулеймания. Среди них по большей части бывшие боевики, захваченные в ходе борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как отметили местные власти, начала спецоперация по поимке радикалов. На данный момент удалось поймать уже 15 беглецов.

«Почти все бежавшие заключенные — члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил один из источников.

На данный момент непонятно, каким образом заключенным удалось бежать из этой хорошо охраняемой тюрьмы.