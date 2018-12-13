Греф назвал убыток Сбербанка от программы «Спасибо»
Москва, 13 декабря, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Сбербанк России продолжит развивать программу лояльности «Спасибо», несмотря на заметный убыток. Возможности кешбэка банк не рассматривает, сообщил во время прямой линии для сотрудников глава Сбербанка Герман Греф.
Он пояснил, что в планах нет перехода на кешбэк — возврат реальных денег на банковскую карту после совершения покупок. Для банка такого «имиджа и размера» кешбэк представляет проблему, так как маркетинговые механизмы дают одни возможности, а рекламируют другие.
На программу «Спасибо» банк потратит более 25 млрд рублей. Несмотря на такой убыток, начисление клиентам баллов, которые можно обменять на различные скидки и бонусы, продолжится.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявил, что Сбербанк превратился в огромную технологическую компанию, своего рода «экосистему». В этой связи не исключено изменение названия организации.
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