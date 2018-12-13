Москва, 13 декабря, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Сбербанк России продолжит развивать программу лояльности «Спасибо», несмотря на заметный убыток. Возможности кешбэка банк не рассматривает, сообщил во время прямой линии для сотрудников глава Сбербанка Герман Греф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Он пояснил, что в планах нет перехода на кешбэк — возврат реальных денег на банковскую карту после совершения покупок. Для банка такого «имиджа и размера» кешбэк представляет проблему, так как маркетинговые механизмы дают одни возможности, а рекламируют другие.

На программу «Спасибо» банк потратит более 25 млрд рублей. Несмотря на такой убыток, начисление клиентам баллов, которые можно обменять на различные скидки и бонусы, продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявил, что Сбербанк превратился в огромную технологическую компанию, своего рода «экосистему». В этой связи не исключено изменение названия организации.

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