Иркутск, 13 декабря, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура удручена состоянием лесоохраны в Иркутской области. По итогам заседания Общественного экологического совета выяснилось, что за 2018 год сумма ущерба, причиненного лесному фонду региона, составила около 4,6 млрд рублей, информирует официальный сайт надзорного ведомства.

Tan2 Лес. Вырубка

Принявшие участие в заседании руководители высших учебных заведений региона, общественных объединений, научные деятели, представители правоохранительных органов и неравнодушной общественности высказали обеспокоенность необоснованным назначением санитарных рубок, вопросами восстановления заказника «Туколонь», пострадавшего от незаконной вырубки и другими актуальными проблемами и пришли к единому мнению о необходимости изменения подхода к вопросам лесопользования.

«По итогам заседания членами Общественного экологического совета утверждено решение, согласно которому правительству Иркутской области рекомендовано принять дополнительные меры для сохранения уникальных природных комплексов на особо охраняемых природных территориях регионального значения, обеспечить соблюдение принципа независимости государственного экологического надзора», — отмечается в официальном сообщении Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутская область располагает уникальными лесными ресурсами, относится к числу наиболее богатых лесных субъектов Российской Федерации: 83% всей территории Приангарья покрыто тайгой. Однако то обстоятельство, что количество рубок лесных насаждений, согласно статистическим данным, снизилось на 16%, не говорит об улучшении ситуации с охраной «зелёного золота». За девять месяцев 2018 года сумма причинённого ущерба лесному фонду составила — 4,6 млрд рублей, что лишь на 1% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года, и существенным результатом не является. Прослеживается тенденция к увеличению сумм ущерба, отмечали прокуроры в сентябре 2018 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало и о выявлении коррупционной схемы незаконной заготовки древесины под видом проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

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