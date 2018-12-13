Анталья, Турция, 13 декабря, 2018, 12:46 — ИА Регнум. В Турции нашли тело высокопоставленного сотрудника полиции, сообщает 13 декабря Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Заместитель начальника полиции курортного города Анталья Али Карааслан был найден мертвым в своем автомобиле, предположительно, он совершил самоубийство.

В настоящее время идет расследование данного дела, поэтому предварительные выводы следствие предпочитает не делать: рассматриваются все версии.

Мотивы возможного самоубийства не сообщаются.