Анкара, 13 декабря, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Турция стоит перед трудным выбором. Наступление на позиции курдских отрядов Народных защитников, занимающих территории Сирии к востоку от реки Евфрат, уже давно подготовлено.

Цитата из х/ф «Счастье». Реж. Александр Медведкин. 1934. СССР На распутье

Однако Соединенные Штаты чинят всяческие препятствия. Так они недавно разместили вдоль сирийско-турецкой границы сеть наблюдательных постов, на которых находятся военнослужащие США. США представляют это как заботу о своем стратегическом партнере Турции, которой они собираются передавать информацию о передвижениях террористических групп на турецкую территорию.

США не заинтересованы в уничтожении своих союзников в Сирии Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдские отряды Народных защитников. Более того, Соединенные Штаты намерены на территории к востоку от реки Евфрат создать курдское квазигосударство. Для его защиты американцы начали подготовку местной армии численностью 35−40 тысяч человек.

12 декабря во время своего выступления на саммите оборонной промышленности в Анкаре Реджеп Эрдоган, президент Турции, заявил, что военная операция на территории Сирии к востоку от реки Евфрат начнется через несколько дней. Он также сказал, что «пришло время реализовать решение Турции о роспуске террористических группировок» в этой местности. Об этом сообщило издание The Daily Sabah.

Президент Турции также обрушился с критикой на США: «Американские солдаты были помещены среди террористов Рабочей партии Курдистана на тот случай, если Турция использует свое законное право на самооборону или вмешательство». Следует заметить, что Анкара считает курдские отряды Народных защитников сирийским отделением Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.

Реджеп Эрдоган подчеркнул, что операция будет направлена только против террористических организаций, действующих в Сирии, добавив: «нашими целями никогда не будут солдаты США».

По мнению военных экспертов, турецкая армия в ходе наступательных действий может обойти наблюдательные посты с американскими военными. Однако ей надо действовать быстро.

Пока трудно предположить, как отреагируют американцы с учетом того, что они хотят сохранить эту часть Сирии именно под своим контролем. Эта территория составляет около одной трети от всей территории страны, на ней расположено 70% нефтяных месторождений Сирии.