Госдума расширяет полномочия президента по принятию в гражданство РФ
Москва, 13 декабря, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Законопроект об упрощенном гражданстве РФ для иностранцев, прежде всего, граждан Украины, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Так, сейчас президент РФ получает дополнительное полномочие определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава государства получает право определять порядок подачи желающими вступить в гражданство РФ соответствующих заявлений и перечень представляемых документов.
Кроме того, упрощается прием в гражданство РФ для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство, путем предоставления им права подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.
Закон в случае принятия вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования. Третье чтение намечено на 18 декабря.