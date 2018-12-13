Санкт-Петербург, 13 декабря, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Постоянные изменения в ПДД создают некоторую путаницу, но ввести мораторий невозможно, потому что ПДД зависят как от остального законодательства, так и от европейских правил дорожного движения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 13 декабря, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя сообщения о возможном введении ГИБДД моратория на внесение поправок в ПДД.

Petr Magera Инспектор ДПС на Тверской улице

Ранее руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин заявил ТАСС, что ведомство вводит мораторий на внесение изменений в ПДД. По словам специалиста, водителей «замучили и запутали» постоянными поправками. При этом в МВД допускают, что определенные поправки могут быть инициированы правительством или Министерством транспорта.

«Частые изменения в правилах действительно вносят некоторую путаницу. К примеру, водителям пришлось разбираться, что происходило со знаком «Шипы», когда его уже собирались отменять, но еще не отменяли. Аналогичная история происходила с электронными полисами. Но речь все-таки не шла о каких-то кардинальных изменениях правил. У нас же не меняли правостороннее движение на левостороннее.

Абсолютный мораторий на внесение изменений невозможен. Во-первых, в ПДД есть вещи, которые надо менять, вопрос только в том, когда. Во-вторых, если какие-то изменения будут вноситься в европейские правила, то их нужно будет внести и в наши. В-третьих, иногда поправки вносятся в другие части законодательства, к примеру об инвалидах, и тогда нужно вносить поправки и в ПДД. Четко запланировать, заранее установив какие-то сроки внесения поправок, невозможно», — отметил Александр Холодов.