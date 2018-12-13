Москва, 13 декабря, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Список подарков, которые хотят получить жители России на Новый год, довольно традиционный, за исключением товаров, связанных с русскими народными промыслами. С экономической точки зрения эти подарки достаточно доступны: так называемый баланс между ценой и качеством или значимостью, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес. Решения», к.э.н. Вячеслав Белобжецкий.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». рож Эльдар Рязанов. 1975. СССР Это же настоящие французские духи!

По его мнению, в основном приличный подарок для близких и друзей варьируется в зависимости от уровня доходов и в среднем составляет от 1500 до 5 тыс. рублей. В эту ценовую категорию как раз входят парфюмерия, книги, гаджеты и другие товары из списка. Не стоит также забывать, что эти подарки относительно просто выбрать, поэтому они востребованы. Это беспроигрышный вариант.

«Логично, что перед новогодними праздниками увеличивается объем продаж как в онлайн-магазинах, так и в традиционных. У жителей России также появилась тенденция использовать оффлайн-магазины в качестве витрины, а затем купить необходимый товар в интернет-магазине», — отметил эксперт.

Основными причинами являются: отсутствие возможности оценить товар вживую, померить — в случае одежды или обуви, проанализировать функциональность некоторых товаров. Тем не менее не все подарки покупаются онлайн. Например, есть нюансы в покупке парфюмерии в интернет магазинах, потому что в этой сфере много подделок.

«Вдобавок в качестве подарков люди дарят что-то для дома, автомобиля, работы. Популярными презентами также являются спортивные товары, игрушки. Алкоголь и конфеты все еще остаются традиционными подарками для всех. Кроме того, под Новый год на выбор того или иного подарка активно влияет реклама», — считает Белобжецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным маркетологов, на Новый год в России традиционно пользуются спросом парфюмерия, бытовая техника, товары из «модной индустрии», гаджеты и книги, особенно «дорогие и трендовые».

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