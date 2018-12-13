Калуга, 13 декабря, 2018, 12:20 — ИА Регнум. С начала 2018 года калужскими судебными приставами выдворено за пределы региона и страны 397 нелегальных мигрантов. До конца года планируется выслать из страны ещё 40 иностранцев. Об этом 13 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По её словам, среди выдворенных из России нелегальных мигрантов в основном приезжие из Туркестана, а также граждане Украины и Китая.

«Если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, то количество выдворенных судебными приставами нелегалов увеличилось на 112 человек», — сказала Любовь Скакун.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Калужскую область захлестнула волна фиктивной регистрации иностранных граждан, на которой пытаются нажиться коренные жители региона. По данным правоохранительных органов региона, в 2017 году в области было выявлено более 300 нарушений исполнения миграционного законодательства.

В Обнинске силовики обнаружили девять так называемых «резиновых» квартир, где фиктивно зарегистрированы 552 иностранных гражданина, но решения об аннулировании фиктивных регистраций своевременно не принимались.

Ранее проверки в Калужской области показали, что из 7810 проверенных иностранных граждан и лиц без гражданства, 3084 находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания и осуществляли незаконную трудовую деятельность. По количеству иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, Калужская область находится на четвертом месте в России. Наиболее привлекательными для мигрантов считаются Калуга, Боровский и Жуковский районы и город Обнинск.

Читайте также: Калужскую область назвали «воротами» для въезда мигрантов в РФ