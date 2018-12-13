Москва, 13 декабря, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Военное присутствие Соединенных Штатов на территории Сирии не только не помогает, но и препятствует борьбе с терроризмом в Арабской республике, заявила 13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Соловьев. Привычная поза. 1967

«Оно (присутствие США) не только не отвечает интересам окончательной ликвидации международных террористов на сирийской земле, но и становится реальным препятствием на пути решения этой задачи», — заявила Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что мировому сообществу до сих пор не удалось добиться объединения усилий в борьбе с терроризмом, в частности в Сирии из-за политики США использовать террористов в качестве инструмента давления.

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