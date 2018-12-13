Шесть человек погибли из-за наводнения в индонезийской провинции Риау
Пеканбару, Индонезия, 13 декабря, 2018, 12:14 — ИА Регнум. В результате наводнения в индонезийской провинции Риау погибли шесть человек, большинство из которых дети, сообщает Antaranews.
По данным агентства по управлению стихийными бедствиями Риау, дети погибли из-за халатности родителей, которым не удалось за ними уследить во время наводнения.
Известно, что с ноября по декабрь 2018 года в индонезийской провинции было эвакуировано 450 человек.
«Уровень воды местами достигал 70−90 сантиметров», — заявил глава национального поисково-спасательного агентства в городе Паканбару Кукух Видодо.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило об опасности наводнения и оползней на островах Ява и Бали.
Подробности: В Индонезии предупредили об опасности наводнения и оползней на Яве и Бали