Санкт-Петербург, 13 декабря, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Футболист самарского клуба «Крылья Советов» Евгений Башкиров наказан за управление автомобилем в пьяном виде на улицах Самары.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

Дело об административном правонарушении Башкирова рассматривали по месту его регистрации на территории Санкт-Петербурга, об этом ходатайствовал сам фигурант. Башкиров — воспитанник петербургского «Зенита».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 13 на 14 октября 2018 года Башкирова задержали в Самаре на арендованном автомобиле Hyundai в состоянии алкогольного опьянения. В отношении спортсмена был составлен протокол об административном правонарушении. Футболист согласился пройти медосвидетельствование и признал свою вину.

Мировой суд Невского района Санкт-Петербурга назначил Башкирову наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев.

Отметим, максимальный срок лишения водительских прав за такое правонарушение составляет два года.