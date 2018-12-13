Москва, 13 декабря, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Большинство жителей России (59%) исключают массовые выступления населения против падения уровня жизни или в защиту своих прав в тех населенных пунктах, где они проживают. Такую возможность допускают 37% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста

Если массовые выступления протеста с политическими требованиями всё же состоятся, то 75% граждан не собираются принимать в них участия. Более того, 65% заявили, что акции протеста маловероятны в тех регионах, где они живут.

Не исключают участия в акциях протеста с политическими требованиями 22% респондентов. При этом за последние 2−3 месяца 80% опрошенных не замечали, что в их городе или районе проходили какие-либо забастовки, протестные акции или митинги.

Опрос проведен 22−28 ноября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрос 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные заслуги и ответственность за экономические успехи России и рост благосостояния граждан граждане возлагают на президента РФ Владимира Путина (55%). На правительство России и министров по повышению благосостояния надеются 13%, на премьер-министра Дмитрия Медведева — 4%.

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