Москва, 13 декабря, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Два месторождения в Ненецком автономном округе — Ванейвисского и Лаявожского планируют освоить «Газпром» и «Лукойл». Накануне главы двух компаний обсудили создание совместного предприятия, сообщает 13 декабря пресс-служба ПАО «Газпром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В рабочей встрече приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о проекте освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе. В настоящее время ведется подготовительная работа к созданию совместного предприятия», — говорится в сообщении.

Также стороны рассмотрели возможности взаимодействия компаний в сфере поставок и переработки газа на Сосногорском ГПЗ «Газпрома».

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