Москва, 13 декабря, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Маркетологи выяснили, что жители России хотят получить в качестве подарка на Новый год и в списке подарков — гаджеты. Наличие гаджетов в списке желаемых новогодних подарков — это безусловная дань прогрессу и времени, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Цитата из м/с «Маша и Медведь». реж Олег Кузовков. 2009. Россия Подарки

«Электроника повседневного применения все больше входит в жизнь, совершенствуется с каждым днем, а предыдущие наименования устаревают быстрее, чем хозяин успевает привыкнуть к гаджету.

Цены на гаджеты и бытовую технику вполне доступны гражданам. В наступающем 2019 году в цене этих товаров изменится ставка НДС (с 18 до 20%). Больше никаких трат «сверху» пока не запланировано», — пояснила эксперт.

Интересен тот факт, что уникальные товары — книги в хорошем качестве печати, ювелирные украшения, модные предметы — жители России готовы «подарить» себе сами, не дожидаясь самого Нового года.

«Также в список подарков на Новый год вошли бытовая техника и парфюмерия. Косметические средства теряют популярность в качестве новогоднего подарка,

Кроме прочего, граждане обрадуются, увидев в подарке товары индустрии моды — одежду. У детей все стандартно: игрушки, сладости, одежда», — отметила Бодрова.

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