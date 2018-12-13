Киев, 13 декабря, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В 15 областях Украины жители могут остаться без газа из-за конфликта оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» с местными поставщиками газа, сообщают 13 декабря украинские «Вести».

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Довели

Согласно сообщению, «Укртрансгаз» не согласовал в ноябре с областными газораспределительными компаниями заявки-номинации на поставки голубого топлива, из-за чего облгазы не могут получить газ. Это напрямую отразиться примерно на 10 тыс. потребителей газа, которые его не получат, включая около 2 тыс. школ, больниц и детских садов.

Отмечается, что «Укртрансгаз» обвиняет в невыдаче номинаций облгазы, которые совершают «масштабную провокацию», а облгазы обвиняют «Укртрансгаз».

Напомним, ранее похожая ситуация возникла в Киеве, когда «Нафтогаз» отказался предоставлять топливо местному «Киевтеплоэнерго». Тогда дело решилось мирным путем.