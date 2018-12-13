Пенза, 13 декабря, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Отметившее 50-летний юбилей специализированное муниципальное унитарное предприятие «Пензалифт», которое получило по договору лизинга 15 городских троллейбусов, а по основному виду деятельности занимается обслуживанием лифтов, может быть признано банкротом, если в этот раз Арбитражный суд Пензенской области признает обоснованными претензии налоговой службы области. За два года это вторая попытка со стороны УФНС обанкротить компанию. В конце ноября 2018 года начальник управления муниципальным имуществом Денис Леонтьев на совещании доложил о сложном финансовом положении СМУП «Пензалифт». Банкротный иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andrey Kolchugin Троллейбус ЗиУ-6205 на проспекте Строителей в г. Пензе

Иск УФНС по Пензенской области был подан 29 ноября 2018 года, но до 24 декабря он оставлен без движения из-за недочётов. Известно, что в начале декабря налоговая служба устранила замечания, но к производству дело пока не принято. Сумма претензий не сообщается, но в конце марта 2018 года руководитель компании Марина Литвинова заявила, что задолженность по основному долгу перед налоговой была снижена с 70 млн до 16 млн рублей.

Налоговая служба не в первый раз пытается обанкротить муниципальное предприятие, которое в августе 2018 года отметило свой 50-летний юбилей с начала работы. 27 июня 2018 года суд отказал УФНС по Пензенской области во введении наблюдения за предприятием «Пензалифт». Судебный спор длился почти год, слушания неоднократно откладывались «в целях урегулирования спора». На заседании 4 июня 2018 года представитель должника сообщил «о погашении СМУП «Пензалифт» основного долга перед заявителем, и, соответственно, об отсутствии признаков неплатежеспособности».

Представитель уполномоченного органа представил расчет по состоянию на 1 июня 2018 года, из которого следовало, что за должником числится задолженность по налоговым платежам и страховым взносам в сумме 8 772 095,44 рубля. Вся сумма — это пени и штрафы, на момент подачи иска задолженность по обязательным платежам составляла 71 809 724,86 рубля, из которых основной долг был 60 954 290,53 рубля.

«Судом установлено, что на дату судебного заседания по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом требование уполномоченного органа в части основного долга погашено в полном объеме. Указанные обстоятельства в силу вышеперечисленных положений закона свидетельствуют об отсутствии признаков банкротства должника», — отметил суд и прекратил производство по делу.

Напомним, специализированное муниципальное унитарное предприятие «Пензалифт» зарегистрировано 24 декабря 1993 года, уставный фонд предприятия составляет 206 100 рублей, учредителем является управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации Пензы. Основной вид деятельности должника — производство прочих строительно-монтажных работ, предприятие занимается обслуживанием лифтов, изготовлением лавочек, беседок, а также, по сведениям мэрии, ему в лизинг передано 15 троллейбусов. Об этом стало известно на совещании в конце ноября 2018 года. На нём же начальник управления муниципального имущества Денис Леонтьев доложил о сложном финансовом положении СМУП «Пензалифт».

С бывшим руководством предприятия, которое было до назначения Марины Литвиновой, связан скандал.

«Все помнят историю со СМУП «Пензалифт», когда руководитель вместе со своим сыном, накопив огромные долги, начали переводить активы СМУП «Пензалифт» в свое частное предприятие. Муниципалитет вовремя вмешался, и теперь предприятие работает нормально», — заявил на июльском совещании мэр Пензы Виктор Кувайцев.