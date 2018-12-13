Челябинск, 13 декабря, 2018, 11:12 — ИА Регнум. В Челябинске прошедший вечером 12 декабря визит десятков горожан на приём к временному мэру вызвал своего рода оживление. Некоторые эксперты предположили, что речь может идти о провокации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Филиппов. В осаждённом Севастополе. 1862

Напомним, как всё было. В районе 18:00 по местному времени (16:00 мск) возле входа в мэрию собрались десятки горожан. По их словам, они собирались встретиться с врио главы города Владимиром Елистратовым и потребовать от него решения экологических проблем. Этих проблем, отметим, в Челябинске хватает. С 1 декабря над городом висит смог.

Не без труда активистам удалось пройти в здание мэрии. Некоторые собравшиеся вели себя агрессивно, при этом основная часть граждан была настроена вполне мирно. Люди требовали, чтобы к ним вышел врио мэра.

В итоге Владимир Елистратов встретился с гражданами, хотя они не были записаны к нему на приём. Для этого специально выделили актовый зал — в кабинет к чиновнику все желающие просто бы не влезли. Окончился визит челябинцев в мэрию вполне мирно. Временный мэр Елистратов пообещал до конца года снова встретиться с каждым из них и обсудить проблемные вопросы.

Напомним, меньше чем через год, в сентябре 2019-го, Челябинск ожидают большие выборы. Предстоит избирать районные советы, которые затем направят своих представителей в городскую думу. Одновременно пройдут и выборы губернатора Челябинской области. До ключевого дня почти год. Но предвыборная кампания уже фактически началась, полагают некоторые эксперты.

Прошедшую 12 декабря в мэрии акцию некоторые местные наблюдатели расценили как провокацию. Политолог Александр Мельников полагает, что она из тех, «которые общественному порядку и безопасности людей угрожают, а к решению экологических проблем города не приближают».

На своей странице в соцсети Facebook политолог заявил, что сотрудники мэрии и лично Владимир Елистратов «вышли из ситуации с честью». «Смогли и организовать не очень понимающих куда и зачем они пришли людей, и найти для них нужные слова», — заявил Мельников.

Впрочем, не все согласны с тезисом о том, что граждане «штурмовали мэрию» и участвовали в провокации. Некоторые, в том числе из числа участников, заявляют в соцсетях, что у них были вопросы к руководству города, и они их задали. Как бы то ни было, впереди несколько предвыборных месяцев. Как проявят себя участники политического процесса, покажет время.