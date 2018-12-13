Кызыл, 13 декабря, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Санкции против России, Китая и Турции только подтолкнули эти страны к сотрудничеству, заявил сегодня, 13 декабря, глава Тувы Шолбан Кара-оол. Комментируя второе место России в рейтинге Bloomberg, глава республики отметил, что президент РФ Владимир Путин «был абсолютно прав, когда четыре года назад объявил курс на Восток».

Скриншот со страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола. Vk.com Глава Тувы прокомментировал второе место России в рейтинге Bloomberg

«Запад, который ещё недавно на всех углах кричал, что экономика России «разорвана в клочья» санкциями, сегодня вынужден признать — политика давления провалилась. По итогам 2018 года крупнейшее агентство финансовой информации Bloomberg (квартирующее в Нью-Йорке) поставило Россию на второе место в рейтинге развивающихся экономик. По динамике прироста ВВП мы уступаем только Малайзии, зато опережаем даже Китай», — пишет Кара-оол на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что полюса экономического подъёма сместились в Азию.

«То есть, санкции против России, Поднебесной и Турции только подтолкнули наши страны к сотрудничеству, товарооборот между нами растёт рекордными темпами. В общем, наш президент, как всегда, был абсолютно прав, когда четыре года назад объявил курс на Восток. Полюса экономического подъёма сместились именно сюда, в Азию. Так что «восточный разворот» сработал лучше всяких контрсанкций: Россия входит в новый год с оптимизмом и новыми силами!» — резюмировал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рейтинге развивающихся экономик по версии агентства Bloomberg Россия поднялась на пять пунктов и заняла второе место (2,36 балла). Первое место — у Малайзии (2,55 балла), третье — у Китая (1,39). Замыкает рейтинг Турция (-4,06).

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