Сеул, 13 декабря, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Крупнейший южнокорейский производитель электроники «Samsung Electronics» в 2017 году потратил на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы больше других мировых компаний. «Samsung Electronics» вложил в исследования и разработку новых продуктов 15,2 млрд долларов. Такие данные приводит Европейская комиссия, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Рост затрат за год составил 11,5%.

Samuel M. Livingston Логотип Samsung

Следом за «Samsung» расположились: Alphabet (13,4 млрд), Volkswagen (13,1 млрд), Microsoft (12,3 млрд) и Huawei (11,3 млрд). Впрочем, в относительном выражении «Samsung» вложил в НИОКР 7,2% от всех своих затрат; а лидером стал Intel, у которого этот показатель составил 20,9%.

«Samsung» инвестирует средства в разработку более производительных микропроцессоров, более качественных дисплеев, используемых в смартфонах, планшетах и телевизорах, а также в развитие искусственного интеллекта и машинного обучения.