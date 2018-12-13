Вашингтон, 13 декабря, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Специалисты из Северо-Западного университета в США выяснили, что уборка пыли может быть опасна для здоровья человека из-за антибактериального вещества триклозан, сообщает Science Alert.

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По мнению ученых, вещество триклозан способно менять генетический код живущих в пыли микроорганизмов, что дает им возможность адаптироваться к различным видам антибиотиков, входящих в состав моющих средств.

Как показали исследования, пыль в спортивных залах, библиотеках или учебных заведениях гарантированно содержит триклозан, который был запрещен в качестве компонента для моющих средств еще два года назад.

Таким образом, считают ученые, использование чистящих средств наделило обитающие в пыли микроорганизмы устойчивостью к антибиотикам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские исследователи пришли к выводу, что постоянное использование антибактериального мыла приводит к возникновению супербактерий, устойчивых к действию антибиотиков и бытовой химии.

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