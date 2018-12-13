Анкара, 13 декабря, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Машинист и шестеро пассажиров погибли при столкновении скоростного поезда с локомотивом в столице Турции Анкаре. Об этом сообщает телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Пострадали 46 человек, трое из них — в тяжелом состоянии. На месте аварии продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы.

К расследованию инцидента приступила прокуратура города.

Как сообщало ИА REGNUM, скоростной поезд следовал из Анкары в Конью и столкнулся с маневровым локомотивом, который двигался по тому же пути. Это привело к сходу вагонов и обрушению наземного перехода. Первоначально сообщалось о четырех погибших.

Читайте также: В Турции скоростной поезд сошел с рельсов